Россия
01:18, 8 февраля 2026Россия

Россиянам назвали число нерабочих понедельников до конца года

ТАСС: Россиян до конца года ждут три нерабочих понедельника и две пятницы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россиян до конца года ждут три нерабочих понедельника и две пятницы, такое число назвал ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ производственный календарь.

Отдыхать трудящиеся будут в понедельник 23 февраля на День Защитника Отечества, 9 марта после Международного женского дня и 11 мая после Дня Победы.

Также россиян ждут две нерабочие пятницы, 1 мая в честь Дня Труда и 12 июня на День России. Выходным будет среда 4 ноября на День народного единства и 31 декабря.

«В текущем году работать на один час меньше мы будем 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября — накануне праздников 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября», — уточнила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Перед 23 февраля и 8 марта сокращенных рабочих дней не будет.

Ранее сообщалось, что в 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели. В 2027 году ожидается лишь одна такая неделя в ноябре.

