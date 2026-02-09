Начальник российской колонии ответил за особые условия для блатных зэков

На Камчатке суд приговорил начальника колонии за сговор с заключенными

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника колонии №5 Ивана Сорокина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 286 УК РФ. Его лишили звания подполковника внутренней службы.

По версии следствия, в период с 2022-го по 2024 год Сорокин вступил в преступный сговор с руководителем ячейки международного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено на территории России). Он делегировал представителю этой группировки полномочия по управлению осужденными, не пресекал противоправные действия и скрывал сам факт существования ячейки на территории учреждения.

