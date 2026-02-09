Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:32, 9 февраля 2026Силовые структуры

Начальник российской колонии ответил за особые условия для блатных зэков

На Камчатке суд приговорил начальника колонии за сговор с заключенными
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника колонии №5 Ивана Сорокина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 286 УК РФ. Его лишили звания подполковника внутренней службы.

По версии следствия, в период с 2022-го по 2024 год Сорокин вступил в преступный сговор с руководителем ячейки международного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено на территории России). Он делегировал представителю этой группировки полномочия по управлению осужденными, не пресекал противоправные действия и скрывал сам факт существования ячейки на территории учреждения.

Ранее юный россиянин поплатился за воровскую звезду в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Цель поездки Вэнса в две постсоветские страны назвали

    В США рассказали о «страховке» на случай войны с Китаем

    Фигуранта дела экс-замминистра ДНР о хищениях у Минобороны отозвали из зоны СВО

    Российский военный рассказал об уничтожении колонны ВСУ за пять минут

    Стало известно новое место прописки Долиной

    ВС России обратили ВСУ в бегство после контратак в Сумской и Харьковской областях

    Евросоюз обсудит самые насущные потребности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok