Прострелившему голову россиянину в кафе дали 20 лет колонии

В Уфе суд дал 20 лет колонии жителю, застрелившему клиента кафе

Верховный Суд Республики Башкортостан приговорил 39-летнего жителя к 20 годам колонии строгого режима за смертельную стрельбу в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в 2023 году мужчина незаконно купил оружие, хранил его дома и носил при себе. В ночь на 6 апреля 2024 года в заведении города Ишимбай между ним и другим посетителем произошла ссора, во время которой фигурант достал пистолет и выстрелил.

Пуля попала в голову 23-летнему юноше, который в конфликте не участвовал. После этого мужчина сбежал, был объявлен в розыск, а позже задержан в Волгоградской области.

Свою вину фигурант признал частично.

