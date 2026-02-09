Реклама

14:06, 9 февраля 2026

Директор учебного заведения заказал сотрудника ФСБ в российском регионе

В Краснодаре россиянина обвинили в организации нападения на сотрудника ФСБ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Краснодаре директора учебного заведения обвинили в организации нападения на сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в январе в учебном заведении прошли оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых у фигуранта возникла неприязнь к одному из оперативников. В результате мужчина решил отомстить и для этого обратился к знакомому с просьбой напасть на правоохранителя. За это он обещал заплатить 85 тысяч рублей.

Предполагаемый исполнитель сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы и стал участником оперативного эксперимента. Мужчина якобы согласился выполнить задание и отправил заказчику постановочное видео с избиением сотрудника ФСБ. На месте передачи денег директора задержали.

Ранее сообщалось, что российскую экс-судью посадили на десять лет за крупную взятку.

