Российскую экс-судью посадили на 10 лет

Ростовская экс-судья Коблева получила 10 лет колонии за крупную взятку

Краснодарский краевой суд приговорил экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам колонии общего режима по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Коблеву признали виновной по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, через посредника за незаконные действия в крупном размере») УК РФ. Ей также назначили штраф 15 миллионов рублей.

Следствие и суд установили, что в 2022 году Коблева получила через посредника 500 тысяч рублей. За эти деньги она должна была обеспечить отмену постановления мирового судьи о конфискации имущества и незаконно его вернуть.

