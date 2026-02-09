Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 9 февраля 2026Силовые структуры

Российскую экс-судью посадили на 10 лет

Ростовская экс-судья Коблева получила 10 лет колонии за крупную взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Краснодарский краевой суд приговорил экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам колонии общего режима по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Коблеву признали виновной по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, через посредника за незаконные действия в крупном размере») УК РФ. Ей также назначили штраф 15 миллионов рублей.

Следствие и суд установили, что в 2022 году Коблева получила через посредника 500 тысяч рублей. За эти деньги она должна была обеспечить отмену постановления мирового судьи о конфискации имущества и незаконно его вернуть.

Ранее сообщалось, что судья из Тамбова выносила неправосудные решения в шезлонге у Черного моря в Сочи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Проблема должна быть решена». Лавров заявил, что Россия на Аляске приняла предложение по Украине, но пока получает только санкции

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Российские медики проигнорировали паническую атаку пациента и превратили его в «овоща»

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    Украина выпустила по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты

    В Кремле назвали условие прорыва переговоров по Украине

    Минобороны рассказало о массированном ударе по выявленным на Украине целям

    Российские военные заняли новый населенный пункт в Сумской области

    В России предложили строже наказывать за нарушения в сфере ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok