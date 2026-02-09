Реклама

Из жизни
07:01, 9 февраля 2026Из жизни

Школьник оказался в больнице после жестокого наказания учителя

В Таиланде учитель заставил школьника приседать 800 раз из-за домашней работы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: เจ๊ม้อย v+ / Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

В Таиланде идет расследование в отношении учителя, который заставил школьника приседать 800 раз. Об этом пишет The Thaiger.

Скандал национального масштаба разразился после того, как мужчина из провинции Лопбури пожаловался в социальных сетях на жестокого учителя, из-за которого его сын оказался в больнице. Мальчика госпитализировали с сильными болями в ногах и нарушением работы почек. Выяснилось, что педагог заставил ребенка сделать 800 приседаний в наказание за невыполненное домашнее задание.

5 февраля Комиссия по среднему образованию провинции провела предварительную проверку, которая подтвердила выдвинутые родителями ребенка обвинения. Учителя временно отстранили от занятий. Состояние пострадавшего стабилизировалось, однако ему требуется физиотерапия. Оказавшийся в центре скандала педагог хотел навестить ученика в больнице, но ему в этом отказали.

Губернатор Лопбури взял дело под личный контроль. Домой к семье мальчика приехали извиняться районные чиновники. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что двенадцатилетняя девочка из индийского штата Махараштра не выжила после того, как учитель заставил ее сделать сто приседаний. Педагог наказал школьницу за 10-минутное опоздание на урок.

