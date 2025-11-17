Из жизни
Шестиклассница сделала сто приседаний по требованию учителя и не выжила

В Индии школьница сделала сто приседаний по требованию учителя и умерла
Марина Совина
Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Двенадцатилетняя девочка из индийского штата Махараштра не выжила после того, как учитель заставил ее сделать сто приседаний в наказание за опоздание на десять минут. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Ученица шестого класса Каджал Гонд выполнила наказание и сразу почувствовала острую боль в спине. Состояние ребенка стремительно ухудшилось после возвращения домой. Девочку доставили в больницу, а затем перевели в специализированную клинику в Мумбаи, однако врачи не смогли спасти ее.

Уточняется, что трагедия случилась 14 ноября — в День защиты детей в Индии.

Ранее в Индии пожилая женщина кричала и издевалась над невесткой прямо в родильном зале, это попало на видео и вызвало гнев у пользователей сети. Утверждается, что женщина требовала, чтобы роженица отказалась от кесарева сечения и родила естественным путем, несмотря на осложнения и просьбы супруга о медицинском вмешательстве.

