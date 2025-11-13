Из жизни
23:16, 13 ноября 2025

Свекровь насмехалась над страданиями невестки при схватках и вызвала гнев в сети

NDTV: В Индии свекровь издевалась над страдающей от схваток невесткой
Марина Совина
Марина Совина

Фото: freestocks / Unsplash

В Индии пожилая женщина кричала и издевалась над невесткой прямо в родильном зале, это попало на видео и вызвало гнев у пользователей сети. Об этом сообщает NDTV.

Утверждается, что женщина требовала, чтобы роженица отказалась от кесарева сечения и родила естественным путем, несмотря на осложнения и просьбы супруга о медицинском вмешательстве. Она даже стала угрожать невестке: «Заткнись, или я разобью тебе рот! Как ты станешь матерью, если будешь плакать?» Кроме того, она запрещала роженице держать мужа за руку.

Видео спровоцировало волну возмущения в сети. Пользователи осудили поведение свекрови. «Возраст не делает человека добрым — и не дает права быть жестоким», — написал один из юзеров. Другие заметили, что такое обращение с женщинами во время родов недопустимо.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина стал жертвой сговора жены и ее любовника. Причиной расправы было желание любовников убрать препятствие для отношений, поскольку их роман длился уже два года.

