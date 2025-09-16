В Индии мужчина стал жертвой сговора жены и ее любовника. Об этом сообщает Times of India.
Любовник помог женщине расправиться с мужем, задушив его с помощью дупатты — длинного шарфа. Оба подозреваемых были арестованы, допрошены и признались в совершении преступления.
Причиной расправы было желание любовников убрать препятствие для отношений, поскольку их роман длился уже два года.
Ранее сообщалось, что в Гане мужчина поссорился с возлюбленной из-за отказа заняться сексом и набросился на нее с ножом. После этого он безуспешно попытался свести счеты с жизнью.