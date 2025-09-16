В Индии любовник помог женщине задушить мужа шарфом

В Индии мужчина стал жертвой сговора жены и ее любовника. Об этом сообщает Times of India.

Любовник помог женщине расправиться с мужем, задушив его с помощью дупатты — длинного шарфа. Оба подозреваемых были арестованы, допрошены и признались в совершении преступления.

Причиной расправы было желание любовников убрать препятствие для отношений, поскольку их роман длился уже два года.

