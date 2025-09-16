Из жизни
12:33, 16 сентября 2025

Любовник помог женщине расправиться с мужем

В Индии любовник помог женщине задушить мужа шарфом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bhushan Koyande / Hindustan Times / Getty Images

В Индии мужчина стал жертвой сговора жены и ее любовника. Об этом сообщает Times of India.

Любовник помог женщине расправиться с мужем, задушив его с помощью дупатты — длинного шарфа. Оба подозреваемых были арестованы, допрошены и признались в совершении преступления.

Причиной расправы было желание любовников убрать препятствие для отношений, поскольку их роман длился уже два года.

Ранее сообщалось, что в Гане мужчина поссорился с возлюбленной из-за отказа заняться сексом и набросился на нее с ножом. После этого он безуспешно попытался свести счеты с жизнью.

