Из жизни
04:02, 15 сентября 2025Из жизни

Мужчина расправился с возлюбленной за отказ заняться сексом

Никита Савин
Фото: ghanaweb.com

В Гане мужчина поссорился с возлюбленной из-за отказа заняться сексом и набросился на нее с ножом. Об этом сообщает Ghana Web.

28-летний плотник Бра Сэмми и 26-летняя модельер Мейбл Асантева из области Большая Аккра устроили свидание и провели вместе всю ночь. Сэмми хотел заняться сексом с Асантевой, однако та отказывалась, ссылаясь на то, что у нее месячные.

Между любовниками возник конфликт. Сэмми схватил нож и расправился с Асантевой, затем безуспешно пытался свести счеты с жизнью. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

Ранее сообщалось, что в ЮАР судья отправил секретарше фото пениса в ответ на ее отказ заниматься сексом. В итоге женщина подала на обидчика в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.

