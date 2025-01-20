Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 20 января 2025Из жизни

Секретарша отказала судье в сексе при помощи цитаты из Библии и получила фото пениса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @FaizelPatel143

В ЮАР судья отправил секретарше фото пениса в ответ на ее отказ заниматься сексом. Об этом сообщает Citizen.

Секретарь верховного суда Андисва Менго обратилась в суд с заявлением о домогательствах со стороны судьи Восточно-Капской провинции Селби Мбененге. По ее словам, на предложение заняться сексом она ответила цитатой из Библии, псалом 1, стих 1, который в переводе на язык коса начинается со слова «нет». Остальная часть звучала так: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Менго сделала это, потому что судья также является проповедником. Она отправила Мбененгке цитату четыре раза, но это не остановило его.

Он очень хорошо понимает Библию. Этот конкретный стих показался мне подходящим. И в этом конкретном стихе Библии после "нет" стоит запятая, а "нет" написано заглавными буквами. Таким образом я дала ему понять, что то, о чем он меня просит, не произойдет

Андисва Менго

Через 30 минут после получения сообщений судья отправил ей фотографию пениса. Затем Мбененге написал «ты тоже, пожалуйста» и добавил эмодзи с широко раскрытыми глазами. По словам Менго, он надеялся получить от нее фото интимного характера.

В ответ на фото пениса Менго написала «Иисус». Судья отреагировал вопросом: «Почему ты так говоришь? Выглядит аппетитно?» Через два дня в другом сообщении Мбененге предложил «перепихнуться по-быстрому». По словам Менго, она продолжала отвечать судье из-за субординации, поскольку он оставался ее боссом, несмотря на непристойные предложения.

Мбененге при этом категорически отрицает, что отправлял Менго фотографии сексуального содержания. Слушания продолжаются.

Материалы по теме:
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект» «Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
21 декабря 2020
«Не дрейфь, мы не кусаемся». Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
«Не дрейфь, мы не кусаемся».Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
20 мая 2021

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчину уволили из армии за фотографию пениса. 54-летний сержант-майор Адам Скотт Макни из Глазго отправил малознакомой женщине откровенное изображение и ряд текстовых сообщений сексуального характера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактников избили дубинкой и шокером в воинской части перед отправкой на СВО. Что известно о происшествии?

      Очевидцы сообщили о взрывах над Рязанью

      Гендиректора «Амурстроя» оштрафовали на 48 миллионов рублей по делу о мошенничестве

      В России обвинили Канаду в негласной поддержке «всех преступных действий Киева»

      Секретарша отказала судье в сексе при помощи цитаты из Библии и получила фото пениса

      Россиянам рассказали об увеличении зарплат более чем на 20 процентов

      В МИД обвинили украинских военных в геноциде по языковому принципу в Курской области

      Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году

      Трамп назвал Овечкина великим игроком

      Трамп объявил о возвращении TikTok в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше