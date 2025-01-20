Секретарша отказала судье в сексе при помощи цитаты из Библии и получила фото пениса

В ЮАР судья отправил секретарше фото пениса в ответ на ее отказ заниматься сексом. Об этом сообщает Citizen.

Секретарь верховного суда Андисва Менго обратилась в суд с заявлением о домогательствах со стороны судьи Восточно-Капской провинции Селби Мбененге. По ее словам, на предложение заняться сексом она ответила цитатой из Библии, псалом 1, стих 1, который в переводе на язык коса начинается со слова «нет». Остальная часть звучала так: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Менго сделала это, потому что судья также является проповедником. Она отправила Мбененгке цитату четыре раза, но это не остановило его.

Он очень хорошо понимает Библию. Этот конкретный стих показался мне подходящим. И в этом конкретном стихе Библии после "нет" стоит запятая, а "нет" написано заглавными буквами. Таким образом я дала ему понять, что то, о чем он меня просит, не произойдет Андисва Менго

Через 30 минут после получения сообщений судья отправил ей фотографию пениса. Затем Мбененге написал «ты тоже, пожалуйста» и добавил эмодзи с широко раскрытыми глазами. По словам Менго, он надеялся получить от нее фото интимного характера.

В ответ на фото пениса Менго написала «Иисус». Судья отреагировал вопросом: «Почему ты так говоришь? Выглядит аппетитно?» Через два дня в другом сообщении Мбененге предложил «перепихнуться по-быстрому». По словам Менго, она продолжала отвечать судье из-за субординации, поскольку он оставался ее боссом, несмотря на непристойные предложения.

Мбененге при этом категорически отрицает, что отправлял Менго фотографии сексуального содержания. Слушания продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчину уволили из армии за фотографию пениса. 54-летний сержант-майор Адам Скотт Макни из Глазго отправил малознакомой женщине откровенное изображение и ряд текстовых сообщений сексуального характера.