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06:31, 31 октября 2024Из жизни

Мужчину выгнали с военной службы из-за фото пениса

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчину уволили из армии за фотографию пениса. Об этом пишет Daily Record.

54-летний сержант-майор Адам Скотт Макни из Глазго отправил малознакомой женщине откровенное изображение и ряд текстовых сообщений сексуального характера. После жалобы женщины было проведено расследование, и мужчину выгнали с военной службы. Он признал себя виновным в непристойном поведении.

4 сентября Макни, служившего в 102-м батальоне Королевских инженеров-электриков и механиков, приговорили к десяти месяцам тюремного заключения условно и к 240 часам общественных работ. Его также уволили из Вооруженных сил и понизили в звании.

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Представитель армии заявил, что они полны решимости положить конец этому типу «неприемлемого поведения». После увольнения из армии Макни стал инструктором по вождению в автошколе.

Ранее в Бразилии женщине, отрезавшей пенис мужа, запретили заниматься с ним сексом во время свиданий в тюрьме. Они помирились вскоре после ареста Фариас, которую приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы.

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      Антонина Черташ
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