Вице-президента США Вэнс прибыл в Ереван на переговоры с Пашиняном

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван. Об этом пишет армянское госагентство «Арменпресс».

РИА Новости также уточняет, что кортеж Вэнса проехал через мост Победы в центр города, его сопровождал вертолет. Вечером 9 февраля состоятся переговоры Вэнса с премьером республики Николом Пашиняном.

Ранее сообщалось, Ди Вэнс в рамках поездки в республики Закавказья, в ходе которой он посетит Баку и Ереван, вероятно, планирует обсудить или подписать соглашения о поставках вооружений и мирном атоме.

Также ранее Вэнс допустил сотрудничество с Россией.