Вице-президент США допустил сотрудничество с Россией

Вице-президент Вэнс: США видят области для сотрудничества с Россией

Соединенные Штаты сосредоточены на попытках завершить украинский конфликт, однако в то же время администрация президента Дональда Трампа готова к поиску точек соприкосновения с Москвой. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова приводит РИА Новости.

«Мы стараемся работать над этим и завершить [конфликт на Украине], но могут быть и некоторые области для сотрудничества [с Россией]», — сказал Вэнс. Он добавил, что по некоторым вопросам двусторонней повестки у сторон все еще сохраняются разногласия, но Вашингтон видит возможность согласовать позиции по иным направлениям.

Ранее стало известно, что дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона совершил тайную поездку в Москву, чтобы встретиться с российскими официальными лицами.