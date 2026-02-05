Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:54, 5 февраля 2026Мир

Вице-президент США допустил сотрудничество с Россией

Вице-президент Вэнс: США видят области для сотрудничества с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Соединенные Штаты сосредоточены на попытках завершить украинский конфликт, однако в то же время администрация президента Дональда Трампа готова к поиску точек соприкосновения с Москвой. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова приводит РИА Новости.

«Мы стараемся работать над этим и завершить [конфликт на Украине], но могут быть и некоторые области для сотрудничества [с Россией]», — сказал Вэнс. Он добавил, что по некоторым вопросам двусторонней повестки у сторон все еще сохраняются разногласия, но Вашингтон видит возможность согласовать позиции по иным направлениям.

Ранее стало известно, что дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона совершил тайную поездку в Москву, чтобы встретиться с российскими официальными лицами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Генсек НАТО оказался в опасной ситуации во время визита в Киев

    В России предложили создать отечественный аналог Roblox

    Россиянам назвали возраст начала старения мозга

    Финляндия увеличила число переводчиков в службах спасения из-за конфликта на Украине

    Россиян предупредили о популярных схемах мошенников к 14 февраля

    Директриса организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников и избежала тюрьмы

    В США российский Т-72 назвали лучшим танком на Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok