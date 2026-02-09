Военный блогер рассказал о «полосатых» и «зеленых» на границе России в Курской области

«Старший Пограннаряда»: Бойцы РФ помогают друг другу на границе Курской области

Российские бойцы из различных родов войск помогают друг другу на границе Курской области. Об этом рассказал автор Telegram-канала «Старший пограннаряда», освещающий в том числе и ход спецоперации.

Блогер пояснил, что Курскую область защищают как пограничники, так и бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ). «Не раз "полосатые" приходили на выручку "зеленым", и наоборот», — написал он. Вероятно, речь идет о поддержке, связанной с отражением попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в регион, где некогда фиксировалось их присутствие.

И пограничники, и бойцы ВДВ готовы пожертвовать собой ради спасения товарищей, отметил автор канала.

Ранее в Госдуме заявили, что ВСУ не оставляют попыток вновь прорваться на российскую территорию. Вероятными направлениями атак были названы Курская и Белгородская области.

