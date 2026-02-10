Стало известно о росте ракетных атак на российские предприятия

Бортников: Киев наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности в РФ

Киев наращивает ракетные атаки на российские предприятия. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, противник атакует российские объекты энергетики и промышленности, используя беспилотники и ракетные системы. Для отражения этих ударов проделан значительный объем работы по укреплению систем безопасности, отметил он.

Руководители предприятий и организаций совместно с антитеррористическими комиссиями усилили защиту в части прикрытия от атак с воздуха. Объекты промышленности, энергетики и транспорта оснащены современными техническими средствами.

Также Бортников заявил об участившихся случаях нападений учащихся на одноклассников и учителей в российских школах.