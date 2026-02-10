Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:53, 10 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о росте ракетных атак на российские предприятия

Бортников: Киев наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности в РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Киев наращивает ракетные атаки на российские предприятия. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, противник атакует российские объекты энергетики и промышленности, используя беспилотники и ракетные системы. Для отражения этих ударов проделан значительный объем работы по укреплению систем безопасности, отметил он.

Руководители предприятий и организаций совместно с антитеррористическими комиссиями усилили защиту в части прикрытия от атак с воздуха. Объекты промышленности, энергетики и транспорта оснащены современными техническими средствами.

Также Бортников заявил об участившихся случаях нападений учащихся на одноклассников и учителей в российских школах.

