Глава ФСБ отреагировал на случаи нападений учащихся в российский школах

Глава ФСБ Бортников заявил об участившихся случаях нападений учащихся в школах

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАС), директор ФСБ России Александр Бортников заявил об участившихся случаях нападений учащихся на одноклассников и учителей в российских школах. Об этом он сообщил на заседании НАК, передает ТАСС.

По его словам, профилактические мероприятия в молодежной среде недостаточно эффективны. «Приходится констатировать, что данная деятельность недостаточно эффективна. И тому наглядный пример - участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями», — сказал глава ФСБ. Он отметил, что такие факты имеются и в субъектах Центрального федерального округа.

Ранее сообщалось, что в Богородске Нижегородской области семиклассница пришла в школу с ножом и начала угрожать одноклассницам