В российской школе девочка с ножом начала угрожать двум одноклассницам

В Богородске девочка пришла в школу с ножом и начала угрожать одноклассницам

В Богородске Нижегородской области девочка пришла в школу с ножом и начала угрожать одноклассницам. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Следственного комитета (СК) России.

«В январе текущего года семиклассница пронесла нож в одно из образовательных учреждений города Богородска Нижегородской области и стала угрожать им двум одноклассницам», — говорится в сообщении.

Пострадавших при инциденте не было. По словам родителей, администрация учреждения пыталась скрыть произошедшее от правоохранительных органов.

Ранее ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей оказались в больнице. О своих мотивах школьница на допросе говорить отказалась, сославшись на право по 51-й статье Конституции.