Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 8 февраля 2026Силовые структуры

В российской школе девочка с ножом начала угрожать двум одноклассницам

В Богородске девочка пришла в школу с ножом и начала угрожать одноклассницам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Madhourse / Shutterstock / Fotodom  

В Богородске Нижегородской области девочка пришла в школу с ножом и начала угрожать одноклассницам. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Следственного комитета (СК) России.

«В январе текущего года семиклассница пронесла нож в одно из образовательных учреждений города Богородска Нижегородской области и стала угрожать им двум одноклассницам», — говорится в сообщении.

Пострадавших при инциденте не было. По словам родителей, администрация учреждения пыталась скрыть произошедшее от правоохранительных органов.

Ранее ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей оказались в больнице. О своих мотивах школьница на допросе говорить отказалась, сославшись на право по 51-й статье Конституции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Российских молодоженов заселили на пепелище на Бали

    Названы ожидающие Долину перемены после скандала с квартирой

    В российской школе девочка с ножом начала угрожать двум одноклассницам

    Маск высказался о масштабном возвращении на Луну

    Генпрокуратура потребовала изъять имущество разработчика системы бронирования билетов

    Гроб с самым авторитетным среди воров в законе СССР попал на видео

    Еще один участник «Что было дальше?» отправился в Казахстан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok