Губернатор сообщил о массированном ударе ВСУ по многоэтажкам и машинам в российском городе

Гладков: Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой ВСУ

Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В частности, под ударом оказались шесть многоэтажных домов, три коммерческие организации, один социальный объект, восемь машин и один автобус.

При атаке пострадала женщина. Она получила ранение при детонации дрона на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое. Ее госпитализировали со слепым осколочным ранением головы. На предприятии, где она находилась, также оказались повреждены складские помещения и пять машин.

Ранее сообщалось, что в 12 городах и районах Ростовской области ночью отразили массированную атаку беспилотников. Никто не пострадал.