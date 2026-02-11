Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 11 февраля 2026Россия

Губернатор сообщил о массированном ударе ВСУ по многоэтажкам и машинам в российском городе

Гладков: Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В частности, под ударом оказались шесть многоэтажных домов, три коммерческие организации, один социальный объект, восемь машин и один автобус.

При атаке пострадала женщина. Она получила ранение при детонации дрона на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое. Ее госпитализировали со слепым осколочным ранением головы. На предприятии, где она находилась, также оказались повреждены складские помещения и пять машин.

Ранее сообщалось, что в 12 городах и районах Ростовской области ночью отразили массированную атаку беспилотников. Никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели провести переговоры с Путиным в Москве

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Бритни Спирс продала все свои хиты

    Туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком из-за Трампа

    Лавров указал на позор ООН из-за Донбасса

    Раскрыт ключевой свидетель в деле о расправе педофила с 9-летним мальчиком Пашей

    В России отреагировали на сообщения о готовности украинской делегации приехать в Москву

    В МОК отреагировали на нарушение украинским скелетонистом запрета на провокационный шлем

    Стали известны претенденты на пост ректора Школы-студии МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok