В 12 районах российского региона ночью отразили массированную атаку беспилотников

Слюсарь: В 12 районах Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

В 12 городах и районах Ростовской области ночью отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский.

Как уточнил губернатор, пострадавших нет. В Тарасовском районе из-за повреждения опоры линии электропередач три частных дома остались без электричества. В Миллеровском районе поврежден фасад частного дома и сарай, в Донецке возле моста обнаружен осколок дрона, на место вызваны специалисты.

Ранее очевидцы рассказали, что в небе над Волгоградской областью прогремело несколько взрывов. В частности, о громких звуках сообщают жители Волгограда и Волжского.

