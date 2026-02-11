Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:52, 11 февраля 2026Россия

В 12 районах российского региона ночью отразили массированную атаку беспилотников

Слюсарь: В 12 районах Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В 12 городах и районах Ростовской области ночью отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский.

Как уточнил губернатор, пострадавших нет. В Тарасовском районе из-за повреждения опоры линии электропередач три частных дома остались без электричества. В Миллеровском районе поврежден фасад частного дома и сарай, в Донецке возле моста обнаружен осколок дрона, на место вызваны специалисты.

Ранее очевидцы рассказали, что в небе над Волгоградской областью прогремело несколько взрывов. В частности, о громких звуках сообщают жители Волгограда и Волжского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    На Западе увидели сигнал Европе в интервью Лаврова

    В России оценили перспективы возобновления поставок энергоресурсов в Европу

    Россиянам назвали обязательные шаги по подготовке автомобиля к весне

    Россиянам предложат автомобили новой псевдороссийской марки

    Пропавшая девушка оставила после себя змеиную кожу и привела деревню в ужас

    Мужчинам назвали две самые распространенные причины боли в пенисе после секса

    Американский военный заявил об эскалации Западом конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok