Киллер застрелил россиянина на парковке Петербурга

В Петербурге киллер расстрелял 63-летнего мужчину в салоне его авто

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о расправе над 63-летним россиянином. Об этом «Ленте.ру» в своем Telegram-канале сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 февраля во дворе дома на Искровском проспекте к припаркованному автомобилю, за рулем которого сидел пожилой водитель, подошел мужчина и выстрелил из огнестрельного оружия. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью. По горячим следам сыщики нашли киллера и обнаружили у него орудие преступления.

Задержанный — житель Санкт-Петербурга 1985 года рождения. Обстоятельства и мотив произошедшего устанавливают.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Башкортостан приговорил 39-летнего жителя к 20 годам колонии строгого режима за смертельную стрельбу в кафе.