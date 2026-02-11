Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:59, 11 февраля 2026Силовые структуры

Киллер застрелил россиянина на парковке Петербурга

В Петербурге киллер расстрелял 63-летнего мужчину в салоне его авто
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о расправе над 63-летним россиянином. Об этом «Ленте.ру» в своем Telegram-канале сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 февраля во дворе дома на Искровском проспекте к припаркованному автомобилю, за рулем которого сидел пожилой водитель, подошел мужчина и выстрелил из огнестрельного оружия. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью. По горячим следам сыщики нашли киллера и обнаружили у него орудие преступления.

Задержанный — житель Санкт-Петербурга 1985 года рождения. Обстоятельства и мотив произошедшего устанавливают.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Башкортостан приговорил 39-летнего жителя к 20 годам колонии строгого режима за смертельную стрельбу в кафе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

    Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

    В Госдуме призвали запретить парковку во дворах для некоторых машин

    Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

    Lexus попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП в Москве

    Улицы российского города залило кипятком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok