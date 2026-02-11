Устроивший стрельбу в российском техникуме искал «госпожу» в интимных чатах

Открывший огонь в анапском техникуме увлекался интимными чатами и играл в Dota 2

Устроивший стрельбу в индустриальном техникуме в Анапе искал «госпожу» в интимных чатах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в интимных чатах он общался со стримершами. Кроме того, юноша играл в Dota 2. В социальных сетях у него было много аккаунтов с разными никами.

Перед нападением он поставил статус: «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути, умрет». Кроме того, в мае он шутил в чатах, что заминирует школу.

Ранее сообщалось, что юноша напал на индустриальный техникум в Анапе и устроил стрельбу из-за того, что ему не отдали диплом.

