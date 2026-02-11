Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:29, 11 февраля 2026Забота о себе

Названы неожиданные причины повышенного газообразования

Гастроэнтеролог Мэй: Метеоризм вызывают стресс и привычка жевать жвачку
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Сильный метеоризм могут спровоцировать некоторые продукты и стресс, считают гастроэнтерологи Сатише Рao и Фоласаде П. Мэй. Неожиданные причины повышенного газообразования они назвали в беседе с HuffPost.

По словам Рао, сами по себе газы — это естественный продукт пищеварения. «Их часть попадает в кровоток и выдыхается, а другая выходит через анус», — объяснила врач. Она добавила, что если газ образуется часто или в большом количестве, то он не успевает всасываться в кровоток, из-за чего метеоризм учащается.

Наиболее типичной причиной этого гастроэнтеролог назвала питание. По ее словам, метеоризм провоцируют газированные напитки, ферментированные продукты, лук, чеснок, бобовые и крестоцветные. Мэй добавила, что такой же эффект вызывает привычка постоянно жевать жвачку и быстро есть. Еще одна неочевидная причина — стресс.

Врачи уточнили, что в норме организм может выпускать газы до 24 раз в день. Однако это может происходить намного чаще, например, из-за особенности микрофлоры кишечника. По словам Мэй, стоит беспокоиться, если образование газов участилось внезапно и не проходит, причиняет дискомфорт, сопровождается другими симптомами, усталостью и потерей веса. При таких признаках врач посоветовала не откладывать визит к специалисту.

Ранее гастроэнтеролог Александра Метелина предупредила о частых ошибках при боли в животе. Она призвала не голодать при появлении дискомфорта в желудке и не пить обезболивающие.

