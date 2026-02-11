В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

Politico: У Европы осталось очень мало доверия к США

Европейским странам нужно сотрудничество с США, но доверия к Вашингтону осталось мало. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В вопросе Гренландии мы были близки к точке невозврата. Я надеюсь, что в Мюнхене (на полях Мюнхенской конференции — прим. «Ленты.ру») они действительно почувствуют, что Европа изменилась. Да, нам нужны США, мы будем сотрудничать настолько, насколько это возможно, но доверия осталось очень мало», — пожаловался неназванный европейский чиновник.

Ранее стало известно, что решение вице-президента США Джей Ди Вэнса пропустить Мюнхенскую конференцию по безопасности стало облегчением для тех, кто работает над укреплением трансатлантических отношений.