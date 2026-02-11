Европа с облегчением отреагировала на одно решение США

Politico: Решение Вэнса пропустить Мюнхенскую конференцию стало облегчением

Решение вице-президента США Джей Ди Вэнса пропустить Мюнхенскую конференцию по безопасности стало облегчением для тех, кто работает над укреплением трансатлантических отношений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника.

По словам источника, европейские дипломаты не ожидают, что госсекретарь США Марко Рубио, который будет возглавлять американскую делегацию, использует конференцию для разжигания конфликта с Европой.

Собеседник издание расценил отсутствие Вэнса как признак того, что администрация стремится больше сосредоточиться на внутренней политике в преддверии промежуточных выборов в США.

В феврале 2025 года американский вице-президент, выступая на конференции, раскритиковал политику европейских стран. В своей речи он заявил, что настоящую угрозу Европе представляет отход европейцев от их собственных фундаментальных ценностей, а не Россия или Китай.