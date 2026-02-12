Назван ежедневный оборот операций с криптовалютами в России

Чебесков: Объем операций с криптовалютами в РФ составляет 50 млрд рублей в день

Ежедневный оборот операций с криптовалютами в России составляет около 50 миллиардов рублей, сказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы всегда говорили, что в этой деятельности задействованы миллионы граждан, это триллионы рублей», — поделился заместитель министра. Он также подчеркнул, что «объемы использования крипты в стране только выросли».

Согласно подготовленной Центробанком (ЦБ) РФ концепции по регулированию криптовалют на отечественном рынке, приобретать соответствующие активы можно будет после прохождения теста. При этом неквалифицированным инвесторам будет доступна покупка наиболее ликвидных криптовалют не более чем на 300 тысяч рублей в год через одного посредника, а квалифицированным — сделки со всеми криптоактивами, кроме анонимных, без ограничений по объемам. В концепции цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, которые можно покупать и продавать, но не расплачиваться ими внутри страны.

Как заявил 12 февраля первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, в регуляторе надеются на принятие Госдумой законопроекта, который будет регулировать рынок криптовалют в России, уже в весеннюю сессию, то есть до июля 2026 года.

