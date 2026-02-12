Орбан пошутил про украинцев в ЕС

Орбан в шутку пообещал подбросить украинцев в ЕС автостопом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку пообещал «подбросить» Украину в Европейский союз (ЕС). Его слова приводит Magyar Nemzet.

Во время выступления политика на предвыборном митинге одна из избирательниц поинтересовалась у него, как он поступит с украинцами, желающими попасть в Европу. «Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — пошутил он в ответ.

Орбан также подчеркнул, что венгерское правительство сделает все, чтобы не допустить отправку средств избирателей на Украину. «Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их [Еврокомиссии] план и сохранить деньги, за которые работали венгры», — сказал он.

Ранее Орбан заявил, что принятие Украины в ЕС может ввергнуть всю Европу в конфликт с Россией. Он подчеркнул, что единственным «ответственным выбором» является стратегическое партнерство Европы с Киевом.