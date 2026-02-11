Премьер Венгрии резко высказался о принятии Украины в ЕС

Орбан: Вступление Украины в ЕС ввергнет Европу в войну

Принятие Украины в Европейский союз (ЕС) может ввергнуть всю Европу в конфликт с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Членство в ЕС — это неверный путь», — сказал он.

По его словам, Европе следует сконцентрироваться не на принятии Украины в объединение, а на «стратегическом партнерстве» с Киевом, что является единственным «ответственным выбором».

Ранее Орбан заявил, что новый военный план ЕС и Украины является объявлением войны Венгрии. Он уточнил, что, согласно данному плану, Киев будет принят в Евросоюз уже в 2027 году. «Они игнорируют решение венгерского народа и полны решимости свергнуть венгерское правительство любыми средствами», — написал он.