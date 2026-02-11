Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:49, 11 февраля 2026Мир

Орбан заявил об объявлении ЕС войны Венгрии

Орбан: Новый военный план ЕС и Украины является объявлением войны Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Новый военный план Европейского союза (ЕС) и Украины является объявлением войны Венгрии. Об этом на своей странице в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам главы венгерского правительства, официальное издание брюссельской элиты Politico опубликовало последний военный план Евросоюза и Украины — «план украинского лидера Владимира Зеленского из пяти пунктов». Он уточнил, что в Брюсселе решили, что Киев будет принят в Евросоюз уже в 2027 году.

«Этот новый план является открытым объявлением войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и полны решимости свергнуть венгерское правительство любыми необходимыми средствами», — написал он.

Премьер-министр считает, что в Брюсселе хотят, чтобы оппозиционная партия «Тиса» пришла к власти в Венгрии, поскольку она не будет оказывать сопротивление.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Брюссель и Киев рассчитывают отстранить патриотическое венгерское правительство. Он отметил, что это необходимо ЕС для снятия венгерского вето на вступление Украины в объединение к 2027 году.

