В Венгрии резко раскритиковали план по вступлению Украины в ЕС

Орбан обвинил ЕС в планах сместить правительство Венгрии ради членства Украины

Брюссель и Киев рассчитывают отстранить патриотическое правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном, открыто планируя ввести Украину в Евросоюз к 2027 году. Об этом написал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в социальной сети X.

По его словам, это необходимо Евросоюзу для снятия венгерского вето на вступление Украины в объединение к 2027 году. Орбан подчеркнул, что венгерский народ уже отверг эту идею из-за огромных расходов, угрозы сельскому хозяйству и рисков войны.

«Брюссель знает об этом — и хочет убрать Венгрию с дороги», — заявил представитель Венгрии. Он назвал эти планы возмутительными.

Ранее европейские чиновники и дипломаты назвали пять шагов для вступления Украины в Европейский союз в 2027 году. Первым шагом называется «подготовка Украины», то есть предоставление Киеву неофициальных рекомендаций по ведению переговоров по «блокам» — юридическим этапам на пути к членству.

Вторым шагом предлагается создание упрощенной модели членства в европейском объединении. По словам дипломатов, среди вариантов — идея «обратного расширения», когда страна сначала вступает в ЕС, а уже потом постепенно получает права члена союза.

Третьим шагом источники издания предлагают дождаться ухода в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В случае победы Орбана на выборах издание рекомендует европейскому объединению перейти к четвертому шагу и «разыграть карту Дональда Трампа», который может переубедить венгерского премьера.

В случае, если предыдущие два шага не сработают, то дипломаты отмечают, что ЕС придется вернуться к обсуждению права вето в отношении Венгрии.