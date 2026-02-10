В Евросоюзе назвали пять шагов для вступления Украины

Politico назвала пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Европейские чиновники и дипломаты назвали пять шагов для вступления Украины в Европейский союз в 2027 году. Список составило издание Politico после бесед с европейскими дипломатами, представителями Евросоюза и украинскими чиновниками.

Первым шагом называется «подготовка Украины», то есть предоставление Киеву неофициальных рекомендаций по ведению переговоров по «блокам» — юридическим этапам на пути к членству. ЕС уже предоставил Украине подробную информацию по трем из шести переговорных блоков, а на неофициальной встрече министров на Кипре в марте планирует предоставить украинской делегации подробную информацию по оставшимся трем.

Вторым шагом предлагается создание упрощенной модели членства в европейском объединении. По словам дипломатов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о попытках выйти из тупика в вопросе вступления новых стран, предложила множество вариантов и моделей, среди которых была идея «обратного расширения», когда страна сначала вступает в ЕС, а уже потом постепенно получает права члена союза.

Третьим шагом источники издания предлагают дождаться ухода в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку любое решение о расширении блока требует единогласной поддержки, а он категорически против. Некоторые официальные лица ЕС выразили надежду, что в случае поражения Орбана на выборах, его соперник Петер Мадьяр может изменить свою позицию по Украине.

В случае победы Орбана на выборах издание рекомендует европейскому объединению перейти к четвертому шагу и «разыграть карту Дональда Трампа», обратившись к президенту США который, по мнению европейских лидеров, может переубедить венгерского премьера.

В случае, если предыдущие два шага не сработают, то дипломаты отмечают, что ЕС придется вернуться к обсуждению права вето в отношении Венгрии. Пока ЕС не намерен предпринимать подобных шагов, полагая, что это сыграет на руку Орбану в преддверии выборов, однако, по словам дипломатов, такой шаг «вполне возможен».

Ранее стало известно, что Евросоюз разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.