07:57, 10 февраля 2026Мир

Раскрыт беспрецедентный план Евросоюза по вступлению Украины

Politico: ЕС разрабатывает план по частичному членству Украины в 2027 году
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Евросоюз разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Отмечается, что идея о «раннем этапе» может кардинально изменить подход объединения к принятию новых стран в свои ряды. Согласно этому плану, Украина получит место за столом переговоров ЕС до того, как проведет реформы, необходимые для получения всех прав полноправного члена союза.

По словам источников издания, последнюю версию плана неофициально называли «обратным расширением», поскольку она фактически предполагает вступление стран в ЕС в начале процесса выполнения критериев членства, а не в конце.

Европейские чиновники отмечают, что этот план даст Киеву время на завершение реформ, а также снизит вероятность того, что Украина откажется от надежды когда-либо вступить в ЕС и отвернется от Запада.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Евросоюзе работают над вариантами того, как включить гарантии членства Украины в объединении в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса.

