Евросоюз уличили в одном действии в отношении Украины

Bloomberg: ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе

В Евросоюзе (ЕС) работают над вариантами того, как включить гарантии членства Украины в объединении в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз готовит ряд вариантов того, как обеспечить членство Украины по будущему мирному соглашению, заявили лица, знакомые с темой», — говорится в заявлении.

По словам собеседников, среди обсуждаемых вариантов — предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС. Вместе с этим Евросоюз может дать Украине четкие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления в состав блока.

Другие же варианты предполагают продолжение нынешнего процесса с присоединением к ЕС или введение переходного периода и поэтапного членства, указано в статье.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе на заседание Совета по иностранным делам, обсудят один из самых сложных вопросов, стоящих перед континентом, — поддержку Украины. Планируется, что министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече и проинформирует глав оборонных ведомств стран блока о «самых насущных» потребностях своей страны.

Ранее в Италии заявили, что визиты западных лидеров в Киев показывают, что Евросоюз и НАТО отстранились от переговоров по Украине и пытаются вынудить президента республики Владимира Зеленского продолжать конфликт.

