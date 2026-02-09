Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 9 февраля 2026Мир

Евросоюз уличили в одном действии в отношении Украины

Bloomberg: ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Евросоюзе (ЕС) работают над вариантами того, как включить гарантии членства Украины в объединении в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз готовит ряд вариантов того, как обеспечить членство Украины по будущему мирному соглашению, заявили лица, знакомые с темой», — говорится в заявлении.

По словам собеседников, среди обсуждаемых вариантов — предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС. Вместе с этим Евросоюз может дать Украине четкие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления в состав блока.

Другие же варианты предполагают продолжение нынешнего процесса с присоединением к ЕС или введение переходного периода и поэтапного членства, указано в статье.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе на заседание Совета по иностранным делам, обсудят один из самых сложных вопросов, стоящих перед континентом, — поддержку Украины. Планируется, что министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече и проинформирует глав оборонных ведомств стран блока о «самых насущных» потребностях своей страны.

Ранее в Италии заявили, что визиты западных лидеров в Киев показывают, что Евросоюз и НАТО отстранились от переговоров по Украине и пытаются вынудить президента республики Владимира Зеленского продолжать конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    В Госдуме оценили Олимпиаду фразой «там все через заднее место»

    Кличко предостерег Зеленского от «следования повестке Путина»

    На Западе назвали виновного в тяжелом энергокризисе на Украине

    ВС России атаковали АЗС в украинском городе

    Губернатор одного округа предложил импортировать девственниц для повышения рождаемости

    На Украине ликвидировали офицера спецназа СБУ

    Россиянам предложили к покупке шорты с дырой на ягодицах за 45 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok