08:37, 9 февраля 2026Мир

Евросоюз обсудит самые насущные потребности Украины

Politico: Министры обороны стран ЕС обсудят самые насущные потребности Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Министры обороны стран Европейского союза, собравшихся в Брюсселе на заседание Совета по иностранным делам, обсудят один из самых сложных вопросов, стоящих перед континентом — поддержку Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского чиновника, министр обороны Украины Михаил Федоров должен принять участие во встрече и проинформировать глав оборонных ведомств стран блока о «самых насущных» потребностях своей страны.

При этом генеральный директор консалтинговой компании Rasmussen Global Фабрис Потье подчеркнул, что на встрече в среду «Европа должна срочно задуматься о реальном плане Б для обеспечения собственной безопасности», поскольку США все больше отдаляются от трансатлантического альянса.

«Европа должна быть в состоянии стоять на собственных ногах, даже если мы останемся одни», — заключил он.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия — единственная европейская страна, которая никогда не передавала Украине оружие. Он отметил, что Будапешт не хочет быть втянут в конфликт и всегда очень четко говорит о необходимости мира.

