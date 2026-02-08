Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 8 февраля 2026Мир

Названа единственная отказавшаяся от поставок оружия Украине страна Европы

Сийярто: Венгрия — единственная страна Европы, не передававшая Украине оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Венгрия — единственная европейская страна, которая никогда не передавала Украине оружие. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

По его словам, Будапешту «совершенно ясно», что чем дольше будут продолжаться боевые действия, «тем больше будет страданий» и человеческих жертв. Венгрия не хочет быть втянутой в конфликт и всегда очень четко говорит о необходимости мира, подчеркнул министр.

«Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса», — сказал он.

Ранее Сийярто заявил, что конфликт на Украине уже бы закончился, если бы Европа не мешала президенту США Дональду Трампу. По его мнению, лидеры ЕС совершенно не заинтересованы в том, чтобы Вашингтон и Москва пришли к мирному соглашению по Украине без их участия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Названа единственная отказавшаяся от поставок оружия Украине страна Европы

    Американскую горнолыжницу Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпиаде

    Экс-дипломат предсказал итог встречи Зеленского с Путиным

    В ЕС раскрыли истинное отношение украинцев к мобилизации

    По аэродрому под Киевом нанесен ракетный удар

    На Западе предупредили об уловке Киева с иностранными войсками

    В Европе высказались о «головорезах Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok