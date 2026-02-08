Сийярто: Венгрия — единственная страна Европы, не передававшая Украине оружие

Венгрия — единственная европейская страна, которая никогда не передавала Украине оружие. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

По его словам, Будапешту «совершенно ясно», что чем дольше будут продолжаться боевые действия, «тем больше будет страданий» и человеческих жертв. Венгрия не хочет быть втянутой в конфликт и всегда очень четко говорит о необходимости мира, подчеркнул министр.

«Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса», — сказал он.

Ранее Сийярто заявил, что конфликт на Украине уже бы закончился, если бы Европа не мешала президенту США Дональду Трампу. По его мнению, лидеры ЕС совершенно не заинтересованы в том, чтобы Вашингтон и Москва пришли к мирному соглашению по Украине без их участия.