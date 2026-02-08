Сийярто: Конфликт на Украине уже бы закончился, если бы Европа не мешала Трампу

Конфликт на Украине уже давно бы закончился, если бы европейцы не мешали президенту США Дональду Трампу. Главное препятствие на пути к прекращению боевых действий назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Рустави-2».

«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, чуть более чем за последний год, я уверен, мир уже был бы достигнут. Европейцы с самого начала относились к этой войне так, будто это их война», — высказался министр.

По его мнению, лидеры Европейского союза (ЕС) не заинтересованы в том, чтобы США и Россия достигли мирного соглашения по Украине без их участия.

Ранее Сийярто назвал скандальными и возмутительными слова генсека НАТО Марка Рютте о возможном появлении западных войск на Украине. «Когда началась война, в НАТО приняли два важных решения. Первое — НАТО не является стороной этого конфликта. Второе — необходимо сделать все возможное, чтобы не быть ей в будущем», — отметил он.

