Конфликт на Украине уже давно бы закончился, если бы европейцы не мешали президенту США Дональду Трампу. Главное препятствие на пути к прекращению боевых действий назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Рустави-2».
«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, чуть более чем за последний год, я уверен, мир уже был бы достигнут. Европейцы с самого начала относились к этой войне так, будто это их война», — высказался министр.
По его мнению, лидеры Европейского союза (ЕС) не заинтересованы в том, чтобы США и Россия достигли мирного соглашения по Украине без их участия.
Ранее Сийярто назвал скандальными и возмутительными слова генсека НАТО Марка Рютте о возможном появлении западных войск на Украине. «Когда началась война, в НАТО приняли два важных решения. Первое — НАТО не является стороной этого конфликта. Второе — необходимо сделать все возможное, чтобы не быть ей в будущем», — отметил он.