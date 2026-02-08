Реклама

В стране ЕС назвали главное препятствие к миру на Украине

Сийярто: Конфликт на Украине уже бы закончился, если бы Европа не мешала Трампу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Конфликт на Украине уже давно бы закончился, если бы европейцы не мешали президенту США Дональду Трампу. Главное препятствие на пути к прекращению боевых действий назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Рустави-2».

«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, чуть более чем за последний год, я уверен, мир уже был бы достигнут. Европейцы с самого начала относились к этой войне так, будто это их война», — высказался министр.

По его мнению, лидеры Европейского союза (ЕС) не заинтересованы в том, чтобы США и Россия достигли мирного соглашения по Украине без их участия.

Ранее Сийярто назвал скандальными и возмутительными слова генсека НАТО Марка Рютте о возможном появлении западных войск на Украине. «Когда началась война, в НАТО приняли два важных решения. Первое — НАТО не является стороной этого конфликта. Второе — необходимо сделать все возможное, чтобы не быть ей в будущем», — отметил он.

