AD: НАТО и ЕС отстранились от переговоров по Украине и хотят продолжения войны

Визиты западных лидеров в Киев показывают, что Евросоюз (ЕС) и НАТО отстранились от переговоров по Украине и пытаются вынудить президента республики Владимира Зеленского продолжать конфликт. На это указало итальянское издание AntiDiplomatico.

«Зеленский <…> из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генсек НАТО Марк Рютте, а затем премьер Польши Дональд Туск — прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну», — говорится в материале. Там отмечается, что украинский лидер подчиняется им, несмотря на то, что ценой продолжения конфликта может стать уничтожение народа Украины.

Кроме того, авторы материала считают, что поездки Рютте и Туска в Киев стали следствием тревоги западных элит относительно появившихся реальных перспектив достижения мирного урегулирования.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что войска стран альянса появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».