02:09, 12 февраля 2026Мир

Премьер Британии резко отреагировал на слова совладельца «Манчестер Юнайтед» о мигрантах

Стармер призвал Рэтклиффа извиниться за слова о колонизации Британии мигрантами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовал от миллиардера и совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа извиниться за слова о колонизации страны мигрантами. С критикой в адрес бизнесмена он выступил в соцсети X.

Стармер назвал оскорбительным и ошибочным высказывание Рэтклиффа. «Великобритания — страна гордости, толерантности и разнообразия. Джим Рэтклифф должен принести извинения», — написал он.

Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News пожаловался, что мигранты колонизировали Великобританию, оттягивая на себя государственные ресурсы через пособия. Он также раскритиковал Стармера, заявив, что премьер не справляется со своими обязанностями.

