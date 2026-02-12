Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
01:35, 12 февраля 2026Спорт

Совладелец «Манчестер Юнайтед» пожаловался на колонизацию Британии мигрантами

Миллиардер Рэтклифф: Мигранты колонизировали Британию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

Мигранты колонизировали Великобританию, оттягивая на себя государственные ресурсы через пособия. На это пожаловался миллиардер и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News.

«Нельзя иметь экономику, в которой девять миллионов человек сидят на пособиях и существует огромный приток мигрантов. Великобритания колонизирована. Это обходится очень дорого», — сказал он.

Бизнесмен также отметил, что премьер-министр Кир Стармер не справляется со своими обязанностями. «Нужен кто-то, кто будет готов быть непопулярным», — добавил Рэтклифф.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что из-за мигрантов британцы потеряли свою столицу, а скоро потеряют и всю страну. По его словам, «обратная колонизация» Британии идет без пушек и армий, «но не менее, если не более эффективно».

