00:49, 12 декабря 2025

Пушков обратился к Великобритании с мрачным прогнозом

Пушков заявил, что британцы могут потерять свою страну из-за мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Британцы потеряли свою столицу из-за мигрантов. В итоге они скоро могут потерять всю страну, высказал мнение член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Под доблестным руководством Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. Скоро потеряют всю страну», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, «обратная колонизация» Британии идет без пушек и армий, «но не менее, если не более эффективно».

Нелегальные мигранты во многих случаях ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам.

В ноябре власти Великобритании значительно ужесточили правила для просителей убежища. В частности, мигранты больше не будут иметь права на автоматическую помощь, включая обеспечение жильем и еженедельные пособия.

При этом западные СМИ писали о том, что Британия может лишиться до 50 тысяч медсестер из-за принятых властями мер против мигрантов. Речь шла о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера

