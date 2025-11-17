Британия значительно ужесточила правила для мигрантов

Власти Великобритании значительно ужесточили правила для просителей убежища. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
«В воскресенье Великобритания ввела значительное ужесточение правил обращения с просителями убежища, что отражает быстро меняющуюся политику в области иммиграции, поскольку сменяющие друг друга британские правительства не смогли сдержать растущий поток мигрантов, пересекающих Ла-Манш на часто непригодных для плавания судах», — говорится в статье.
Согласно новым правилам, лица, получившие убежище, должны будут ждать возможности подать заявление на постоянное проживание в Великобритании 20 лет, а не 5. Кроме того, британское правительство планирует регулярно пересматривать статус беженцев, и если будет установлено, что их страны стали безопасными, им будет предписано вернуться на родину. Просители убежища также больше не будут иметь права на автоматическую помощь, включая обеспечение жильем и еженедельные пособия.
Ранее стало известно, что Польша, Словакия, Венгрия и Чехия готовят иск к Европейскому союзу по вопросу принятия новых мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта объединения.