Британия значительно ужесточила правила для мигрантов

NYT: Британия значительно ужесточила правила для просителей убежища

Власти Великобритании значительно ужесточили правила для просителей убежища. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«В воскресенье Великобритания ввела значительное ужесточение правил обращения с просителями убежища, что отражает быстро меняющуюся политику в области иммиграции, поскольку сменяющие друг друга британские правительства не смогли сдержать растущий поток мигрантов, пересекающих Ла-Манш на часто непригодных для плавания судах», — говорится в статье.

Согласно новым правилам, лица, получившие убежище, должны будут ждать возможности подать заявление на постоянное проживание в Великобритании 20 лет, а не 5. Кроме того, британское правительство планирует регулярно пересматривать статус беженцев, и если будет установлено, что их страны стали безопасными, им будет предписано вернуться на родину. Просители убежища также больше не будут иметь права на автоматическую помощь, включая обеспечение жильем и еженедельные пособия.

Ранее стало известно, что Польша, Словакия, Венгрия и Чехия готовят иск к Европейскому союзу по вопросу принятия новых мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта объединения.