Четыре страны решили судиться с ЕС

Euronews: Польша, Словакия, Венгрия и Чехия готовят иск к ЕС из-за мигрантов

Польша, Словакия, Венгрия и Чехия готовят иск к Европейскому союзу (ЕС) по вопросу принятия новых мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта объединения. Об этом сообщает Euronews.

«Европейская комиссия объявила о новом плане распределения помощи, который призван облегчить нагрузку на страны с высоким уровнем [миграции], такими как Италия, Испания и Греция. Это означает, что некоторым странам Центральной и Восточной Европы придется предложить помощь. Польша, Венгрия, Словакия и Чешская Республика заявили, что не будут участвовать в системе квот и готовы оспорить решение Комиссии», — говорится в публикации.