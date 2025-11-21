Мир
В Британии заявили о грядущем кадровом кризисе в сфере здравоохранения

Guardian: Британия может лишиться 50 тыс. медсестер из-за мер против мигрантов
Евгений Силаев
Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Британия может лишиться до 50 тысяч медсестер из-за принятых властями мер против мигрантов. О грядущем кадровом кризисе в сфере здравоохранения заявило издание The Guardian.

Отмечается, что речь идет о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера предоставить мигрантам право постоянного жителя страны только через десять лет (сейчас соответствующий статус выдается через пять лет). В Национальной службе здравоохранения назвали инициативу «аморальной» и отметили, что она затронет и высококвалифицированных иммигрантов, в том числе медсестер.

«Эти предложения не просто аморальны, они могут быть опасны для наших пациентов (...) Это не способ отблагодарить их и равносильно предательству. Наши международные коллеги заслуживают ясности в отношении своего будущего, а не того, чтобы политики использовали их в качестве политических мишеней», — заявил исполнительный директор Королевского колледжа сестринского дела (RCN) Никола Рейнджер.

Ранее стало известно, что Польша, Словакия, Венгрия и Чехия готовят иск к Европейскому союзу по вопросу принятия новых мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта объединения.

