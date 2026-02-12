Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 12 февраля 2026Силовые структуры

Убийца матери и брата вышел на свободу и изрезал ножом соседа

Уголовник вышел на свободу после двойной расправы и кинулся с ножом на соседа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Волгоградской области предстанет перед судом ранее судимый житель хутора Песчаный за то, что изрезал ножом соседа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ранее сидевший в колонии за двойную расправу над родной матерью и братом мужчина 5 февраля оказался в доме у знакомого. Там он повстречал своего соседа. Разговор не заладился, и между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой уголовник кинулся на гостя с ножом. В ходе потасовки он успел нанести не менее четырех ударов кухонным ножом в голову, шею, плечо и спину потерпевшего.

Только благодаря своевременно оказанной помощи сосед сумел выжить. Задержанный признал свою вину в полном объеме и ожидает суда.

Ранее в Тверской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 34-летнего местного жителя за изнасилование 13-летней школьницы и расправу над ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Россиянам назвали последствия жизни на границе двух миров

    Раскрыто многомиллионное хищение из российского бюджета

    Стал известен неожиданный фактор снижения риска проблем с сердцем

    Предсказан ответ России на размещение американских ракет в Германии

    Названо допустимое количество блинов в сутки

    Безрукову задали вопрос о назначении в Школу-студию МХАТ

    В России оценили риск эскалации после угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok