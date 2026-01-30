Уголовника приговорили к высшей мере наказания за расправу над российской школьницей

В Твери суд приговорил к пожизненному сроку убийцу 13-летней школьницы

В Тверской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 34-летнего местного жителя за изнасилование 13-летней школьницы и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальные годы будет в колонии особого режима. С него также взыскали пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее мужчина уже был судим.

21 марта девочка из деревни Рязаново ушла в гости к подруге, ее передвижение зафиксировала камера наружного наблюдения. Вскоре она исчезла. Без признаков жизни школьницу обнаружили в лесу у СНТ «Ручеек». Позже силовики вышли на след подозреваемого — ранее судимого местного жителя. Мужчину сразу арестовали.

По версии следствия, осужденный направляясь на автомобиле в сторону деревни Рязаново, заметил школьницу, которая шла по обочине. Он оставил машину, начал ей угрожать и насильно затащил в машину. Потом около СНТ «Ручеек» вывел подростка в лес, твердым предметом нанес удары по голове и телу, потом изнасиловал и расправился.