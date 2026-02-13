Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:35, 13 февраля 2026Экономика

Миллера переизбрали главой «Газпрома»

Полномочия главы совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера продлили на 5 лет
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Совет директоров ПАО «Газпром» 13 февраля продлил на пять лет полномочия Алексея Миллера на посту председателя правления компании. Об этом сообщает пресс-служба российского газового гиганта.

Как уточняет «Интерфакс», решение было принято в связи с истечением срока полномочий главы компании, а его новый контракт будет отсчитываться с 31 мая 2026 года.

Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года. С 2002-го он также является заместителем председателя совета директоров компании.

Осенью прошлого года топ-менеджер заявил о стабильном и надежном положении «Газпрома», отметив, что ПАО финансирует затраты преимущественно за счет собственного операционного денежного потока.

