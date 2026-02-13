Раскрыты детали о составе делегации России на переговорах по Украине в Женеве

Делегацию России на новом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Женеве, представят не менее 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В состав делегации войдут не менее 15 человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в переговорах также примет участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.