11:34, 13 февраля 2026Культура

Уехавший Меладзе заработал 100 миллионов рублей в России

Shot: Константин Меладзе заработал в России более 100 миллионов рублей за год
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Уехавший продюсер и композитор Константин Меладзе заработал более 100 миллионов рублей в России за 2025 год. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, чистая прибыль лейбла «Меладзе Мьюзик» в 2025 году составила 100 миллионов 230 тысяч рублей. Отмечается, что за год сумма увеличилась на 15 миллионов, а с начала специальной военной операции (СВО) — в 7 раз.

Сам Меладзе покинул Россию после начала СВО. Сообщалось, что композитор побоялся возвращаться в страну и не смог посетить могилу отца. Продюсер якобы просил брата, певца Валерия Меладзе, позвонить ему с кладбища по видеосвязи.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе продолжает копить деньги в России. По данным источника, с начала СВО продюсер получил более миллиона рублей в виде процентов по банковским вкладам.

