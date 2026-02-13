Евший из собачьей миски и живший на цепи 21-летний россиянин оказался в доме престарелых

Сидевший в детстве на цепи юноша из Екатеринбурга попал в дом престарелых

Сидевший в детстве на цепи и евший из собачьей миски 21-летний Александр Богомазов из Екатеринбурга попал в дом престарелых. Об этом сообщает портал E1.RU.

По сообщению издания, юноша оказался в приюте для стариков вместе с 18-летней возлюбленной. Молодой человек — сирота. Когда его отец был жив, он жестоко относился к сыну и поступал с ним как с собакой, после чего Александра забрали в детдом. После выпуска из детдома он попал в череду жизненных сложностей, в том числе потерял паспорт, а в приюте для стариков оказался после того, как ему вместе с партнершей пришлось срочно покидать дом ее отца из-за ссоры с родственниками.

Оказавшись на морозе, пара позвонила в дом престарелых и попросила приютить их на время, и директор учреждения Ольга Бахтина не отказала. «Конечно, у них тут будет крыша над головой, но постоянно им здесь жить нельзя, это дом престарелых: дети и молодежь не должны жить здесь, дышать этим воздухом безнадежности», — сообщила она.

