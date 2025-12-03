Реклама

Россия
17:07, 3 декабря 2025Россия

В российском регионе в подъезде дома нашли полуторагодовалого ребенка с запиской

В Ростовской области в подъезде дома нашли полуторагодовалого ребенка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ростовской области в подъезде одного из домов обнаружили полуторагодовалого ребенка и записку от его якобы 18-летней матери. Об этом сообщается в Telegram-канале DonDay.

Все произошло в поселке Каменоломни. Местные жители нашли на лестничной клетке коляску с мальчиком, а затем вызвали скорую помощь и полицию.

На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении. Отмечается, что в коляске также нашли записку, в которой якобы мать мальчика написала, что ей 18 лет, она является сиротой и не в состоянии прокормить сына самостоятельно.

Ранее стало известно, что в поселке Агинское в Забайкальском крае 17-летняя студентка бросила новорожденного в туалете общежития. Плачущего ребенка, завернутого в кровавую тряпку, обнаружили рядом с унитазом.

