В российском регионе в подъезде дома нашли полуторагодовалого ребенка с запиской

В Ростовской области в подъезде одного из домов обнаружили полуторагодовалого ребенка и записку от его якобы 18-летней матери. Об этом сообщается в Telegram-канале DonDay.

Все произошло в поселке Каменоломни. Местные жители нашли на лестничной клетке коляску с мальчиком, а затем вызвали скорую помощь и полицию.

На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении. Отмечается, что в коляске также нашли записку, в которой якобы мать мальчика написала, что ей 18 лет, она является сиротой и не в состоянии прокормить сына самостоятельно.

